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Зачем она это надела: Бри Ларсон пришла в странном наряде на открытие Каннского кинофестиваля

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
184
Время на прочтение
1 мин
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Зачем она это надела: Бри Ларсон пришла в странном наряде на открытие Каннского кинофестиваля

Бри Ларсон / Фото: Associated Press

Мешковатое платье совсем не украшало актрису.

Во вторник, 16 мая, во Франции стартовал ежегодный Каннский кинофестиваль. Традиционно на Французскую Ривьеру съехались самые громкие имена мира кино.

В программе этого года доминируют картины в стиле артхаус, а среди жюри конкурса будет актриса Бри Ларсон - звезда фильмов Marvel. В первый день она вышла на фотоколл в кэтсьюте от Chanel, расшитом пайетками.

Вечером на красной дорожке актриса появилась уже в платье из коллекции Resort 2024. Наряд состоял из нижнего платья в кофейном оттенке и был с длинными рукавами, а также расшитой стразами верхней части, напоминающей жакет с короткими рукавами. В целом наряд смотрелся очень странно.

Бри Ларсон / © Associated Press
Бри Ларсон / Фото: Associated Press

Образ актриса дополнила золотыми серьгами и укладкой.

Бри Ларсон / © Associated Press
Бри Ларсон / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
184
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