Зачем она это надела: дочь Брюса Уиллиса сфотографировали в странном наряде на улице

Девушка сочетала спортивную одежду и черные сапоги.
Среднюю дочь голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур - Скаут - сфотографировали папарацци в Лос-Анджелесе, когда она самостоятельно носила какие-то вещи, а затем шла к своей машине. Одета девушка была довольно странно, поскольку на ней был комплект оливкового цвета, состоящий из коротких спортивных шорт с высокой посадкой и трикотажного топа.
Укороченную майку девушка носила без белья, а также добавила в этот образ зеленые бусы, кепку и трендовую плетеную сумку. Волосы Скаут распустила.
Необычности наряду добавляла обувь, поскольку несмотря на жаркую погоду и открытый наряд, на Скаут были черные высокие сапоги.
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