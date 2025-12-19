- Дата публикации
Зачем она это надела: дочь Умы Турман шокировала образом в прозрачной юбке
Экстравагантный образ девушки привлек много внимания.
В Нью-Йорке состоялись презентация и празднования, посвященные финальному сезону популярного приключенческо-фантастического сериала «Очень странные дела». На красной дорожке мероприятия появились главные звезды проекта, в том числе актриса Майя Хоук — дочь Умы Турман.
Девушка была одета в образ от бренда Prada из коллекции весна-лето 2026. Лук был необычным, ведь актриса надела боди шоколадного цвета в сочетании с красным кардиганом и абсолютно прозрачной черной кружевной юбкой.
Также ярким пятном лука стали туфли Майи, ведь этот ансамбль она соединила с белой парой лодочек.
Позировала актриса также с еще одной звездой сериала — Натальей Дайер, которая надела черный кожаный костюм. Милли Бобби Браун на это мероприятие не приехала, хотя является одной из главных звезд сериала.