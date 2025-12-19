ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
217
Время на прочтение
1 мин

Зачем она это надела: дочь Умы Турман шокировала образом в прозрачной юбке

Экстравагантный образ девушки привлек много внимания.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Майя Гоук

Майя Гоук / © Associated Press

В Нью-Йорке состоялись презентация и празднования, посвященные финальному сезону популярного приключенческо-фантастического сериала «Очень странные дела». На красной дорожке мероприятия появились главные звезды проекта, в том числе актриса Майя Хоук — дочь Умы Турман.

Актерский состав сериала «Очень странные дела» / © Associated Press

Актерский состав сериала «Очень странные дела» / © Associated Press

Девушка была одета в образ от бренда Prada из коллекции весна-лето 2026. Лук был необычным, ведь актриса надела боди шоколадного цвета в сочетании с красным кардиганом и абсолютно прозрачной черной кружевной юбкой.

Майя Гоук / © Associated Press

Майя Гоук / © Associated Press

Также ярким пятном лука стали туфли Майи, ведь этот ансамбль она соединила с белой парой лодочек.

Майя Гоук / © Associated Press

Майя Гоук / © Associated Press

Позировала актриса также с еще одной звездой сериала — Натальей Дайер, которая надела черный кожаный костюм. Милли Бобби Браун на это мероприятие не приехала, хотя является одной из главных звезд сериала.

Майя Хоук и Наталья Дайер / © Associated Press

Майя Хоук и Наталья Дайер / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
217
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie