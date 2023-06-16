Зачем она это надела: Дженнифер Лоуренс вышла на красную дорожку в странном платье

Актриса Дженнифер Лоуренс всегда отличалась хорошим вкусом и тщательной работой со стилистом, поэтому ее образы на светских мероприятиях были довольно удачными. Однако во время премьеры фильма "Без обид" в Мадриде звезда удивила странным платьем от бренда Loewe.

Наряд из осенней коллекции прет-а-порте 2023 года был из бархата и в нежно-бежевом оттенке, который практически сливался с кожей девушки. Силуэт наряда был в виде прямоугольника и делал стройную фигуру Лоуренс просто бесформенной.

Также у платья было декольте в виде сердца, а спина была открытой и оттопыренной.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

Свой ансамбль она сочетала с мюлями на каблуке от Maison Ernest и серьгами-пусетами от Maximilian London.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

В создании этого образа принимала участие стилист Джейми Мизрахи, среди клиентов которой также Николь Ричи, Райли Кио и Адель. И ранее для Дженнифер она подбирала роскошные платья, как, например, ее красный наряд на красной дорожке в Каннах или вязаное платье от Dior с фотоколла. Однако наряд от Loewe - явно модный промах.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

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