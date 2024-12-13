Зачем она это надела: Эмма Коррин пришла на премьеру фильма в странном прозрачном платье и сетке на голове

В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма ужасов Роберта Эггерса "Носферату".
Среди известных гостей мероприятия появилась звезда сериала "Корона" - Эмма Коррин, известная ролью молодой принцессы Дианы.
Однако помимо своего актерского таланта девушка славится еще и любовью к эпатажным вещам. В частности на фотосессию перед премьерой она вышла в в готическом кастомном образе от бренда Miu Miu.
Ее длинное платье со шлейфом было полупрозрачным, имело рукава-перчатки и на линии декольте имело вышивку черными камнями и бисером. Образ Эммы дополнял головной убор - черная сетчатая ткань, которой она обмотала голову и украсила черной брошью.
В фильме "Носферату", который является ремейком картины 1922 года, Коррин сыграла вместе с Лили-Роуз Депп - дочерью актеров Джонни Деппа и Ванессы Паради. 25-летняя звезда появилась на премьере в сером платье с накидкой и вышивкой.
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