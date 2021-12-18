Зачем она это надела: Хлоя Грейс Морец выбрала неудачный наряд для меропряития

Зачем она это надела: Хлоя Грейс Морец выбрала неудачный наряд для меропряития

Девушка является амбассадором этого бренда, поэтому выбрала наряд из коллекции весна-лето 2022.

Актриса и бывшая возлюбленная Бруклина Бекхэма - 24-летняя Хлоя Грейс Морец посетила премьеру фильма "Мать/Андроид", в котором сыграла главную роль. На красной дорожке актриса предстала в не самом удачном наряде, хотя и от французского Модного дома Louis Vuitton.

Хлоя Грейс Морец / Associated Press

На Морец была асимметричная полосатая блуза с отделкой в виде бахромы из бисера, черные брюки с атласной ткани и туфли-лодочки. Дополни образ кафы в ушах, прическа и яркий макияж с акцентом на красной матовой помаде на губах.

Хлоя Грейс Морец / Associated Press

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