Зачем она это надела: Кайли Дженнер пришла на показ Schiaparelli в наряде с головой льва

Этим образом она вызвалу фурор на мероприятии и в Сети.

Хоть многие бренды в последние годы отказались использовать мех животных в своих коллекциях и максимально пытаются делать их эко-френдли, во время показа новой коллекции весна-лето 2023 французский Модный дом Schiaparelli однозначно удивил. Бренд создал несколько эпатажных вещей, в которых главный акцент был сделан на муляж голов хищных животных.

По словам креативного директора бренда Дэниеля Розберри, таким образом он хотел сделать отсылку к "Божественной комедии" Данте Алигьери, где леопард, лев и волк олицетворяют самые большие пороки человека: вожделение, гордость и алчность. Лев, леопард и волк были расшиты вручную, а основа их сделана из пены и искусственной кожи и меха, шелка и расписана тоже вручную, чтобы придать изделию как можно более реалистичный вид.

Одной из тех, кто пришел на показ в кутюрном платье с головой льва из новой коллекции, была американская миллионерша, звезда реалити-шоу и бизнес-леди - 25-летняя Кайли Дженнер.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Однако помимо муляжа огромной дикой кошки на Кайли было еще бархатное длинное обтягивающее платье, которое является отсылкой к платью 1949 года, созданного еще самой основательницей бренда Эльзой Скиапарелли.

Кайли Дженнер / Фото: Associated Press

Наряд Дженнер дополнила гламурной золотой сумкой с короткой ручкой и туфлями с золотыми "пальцами".

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

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