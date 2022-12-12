Зачем она это надела: Кэти Холмс пришла в странном луке на мероприятие

Этот наряд был настолько странным, что выделялся на фоне других образов звезд. Возможно, изначально так Кэти и задумала.

В начале двухтысячных было очень модно носить джинсы с туниками и короткими платьями. Сейчас такие луки смотрятся странно, но некоторые любители поностальгировать все же иногда что-то подобное надевают, вероятно, к их числу относится и актриса Кэти Холмс, поскольку на недавнее мероприятие в Мэдисон-Сквер-Гарден, в Нью-Йорке, надела подобный образ.

На звезде было то ли мини-платье, то ли туника синего цвета и без бретелек, которую она сочетала с широкими джинсами.

Однако смотрелся этот наряд довольно странно: туника-платье было приталенной и из тонкой ткани, а джинсы под ней только добавляли Кэти килограммов.

Кэти Холмс / Фото: Associated Press

В зоне декольте платье украшала имитация банта. Лук актриса дополнила черными кроссовками, укладкой и макияжем.

Кэти Холмс / Фото: Associated Press

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