Зачем она это надела: Кэти Перри появилась в своем худшем наряде на церемонии Billboard Women

Певица удивила выбором откровенного наряда и аксессуаров к нему.
В Калифорнии состоялась церемония вручения премии Billboard Women in Music Awards, которую посетила певица Кэти Перри. Обычно звезда любит смелые и немного эпатажные наряды, но ее выбор для этого мероприятия разочаровал.
Кэти надела красный комплект от бренда Ellie Misner из коллекции Demi Couture 2024, который состоял из корсета с расклешенным низом и обтягивающей двухцветной юбки-русалки.
Сзади у наряда была эффектная шнуровка, которая демонстрировала ягодицы певицы, поэтому, чтобы добавить образу перчинки, она надела черные стринги.
Однако сидел этот комплект на Перри не очень удачно, поскольку корсет очень придавил грудь, а юбка была слишком низко посажена и имела складки спереди, что в сочетании с расклешенным корсетом создавало иллюзию торчащего живота.
Также волосы Пэрри собрала в высоких хвост, сделала яркий макияж с красной помадой и черными стрелками, накрасила ногти черным лаком и надела жемчужные украшения, а также винтажные туфли на огромной платформе от Vivienne Westwood. На пояснице у нее была необычная татуировка в виде бабочки, но настоящая она или приклеенная, не объяснила.
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