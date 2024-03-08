Зачем она это надела: Кэти Перри появилась в своем худшем наряде на церемонии Billboard Women

Певица удивила выбором откровенного наряда и аксессуаров к нему.

В Калифорнии состоялась церемония вручения премии Billboard Women in Music Awards, которую посетила певица Кэти Перри. Обычно звезда любит смелые и немного эпатажные наряды, но ее выбор для этого мероприятия разочаровал.

Кэти надела красный комплект от бренда Ellie Misner из коллекции Demi Couture 2024, который состоял из корсета с расклешенным низом и обтягивающей двухцветной юбки-русалки.

Сзади у наряда была эффектная шнуровка, которая демонстрировала ягодицы певицы, поэтому, чтобы добавить образу перчинки, она надела черные стринги.

Кэти Перри / Фото: Associated Press

Однако сидел этот комплект на Перри не очень удачно, поскольку корсет очень придавил грудь, а юбка была слишком низко посажена и имела складки спереди, что в сочетании с расклешенным корсетом создавало иллюзию торчащего живота.

Кэти Перри / Фото: Associated Press

Также волосы Пэрри собрала в высоких хвост, сделала яркий макияж с красной помадой и черными стрелками, накрасила ногти черным лаком и надела жемчужные украшения, а также винтажные туфли на огромной платформе от Vivienne Westwood. На пояснице у нее была необычная татуировка в виде бабочки, но настоящая она или приклеенная, не объяснила.

Кэти Перри / Фото: Associated Press

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