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Зачем она это надела: Лили Гладстон пришла в странном платье-балахоне на мероприятие

Зачем она это надела: Лили Гладстон пришла в странном платье-балахоне на мероприятие

Лили Гладстон / Фото: Associated Press

Выбранный ею наряд был из новой коллекции известного бренда.

38-летняя актриса Лили Гладстоун, которая получила в прошлом году "Оскар" за роль в фильме "Убийцы цветочной Луны", где сыграла с Леонардо Ди Каприо, посетила светское мероприятие.

Она позировала перед фотографами в Лондоне на гала-вечер по случаю презентации фильма "Свадебный банкет", в котором сыграла. Картина является ремейком комедийного фильма 1993 года.

Лили Гладстон / © Associated Press
Лили Гладстон / Фото: Associated Press

Лили выбрала для этого мероприятия черное длинное платье из атласной ткани, которое было создано брендом Simone Rocha для коллекции прет-а-порте осень-зима 2025.

Платье Лили имело довольно странный дизайн, который прятал фигуру актрисы. У него были объемные складки в зоне рукавов и груди, а вот на юбке его украшала большая цепь.

Лили Гладстон / © Associated Press
Лили Гладстон / Фото: Associated Press
Лили Гладстон / © Associated Press
Лили Гладстон / Фото: Associated Press

Образ она дополнила макияжем, прической с собранными волосами и остроносыми ботильонами. Также в ушах у Лили были оригинальные серебряные серьги.

Лили Гладстон / © Associated Press
Лили Гладстон / Фото: Associated Press

Напомним, что актриса также недавно совершила модный повтор. Она пришла на афтепати Vanity Fair Oscar в элегантном платье от бренда Gucci, которое носила ранее.

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