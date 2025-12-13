Зачем она это надела: Милла Йовович вышла на сцену в странном наряде

Милла Йовович / © Getty Images

Голливудская актриса Милла Йовович, которая родилась в Киеве, появилась на сцене во время церемонии вручения премии The Game Awards 2025 в Лос-Анджелесе. Однако надела звезда не вечернее платье, а довольно странный лук.

Милла вышла на сцену в черной рубашке и голубых широких брюках из тонкого денима, которые заправила в высокие красные замшевые сапоги. Свой образ актриса также дополнила черной кожаной курткой, макияжем и простой прической — она просто собрала волосы в пучок.

Милла Йовович / © Getty Images

Этот выход звезды в свет состоялся после того как она в октябре прошлась по подиуму в Париже. Актриса приняла участие в Неделе моды в Париже во время показа бренда Miu Miu, который представил публике коллекцию весна-лето 2026.

