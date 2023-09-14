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Зачем она это надела: модель Джулия Фокс появилась почти голой на улице в Нью-Йорке

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
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Зачем она это надела: модель Джулия Фокс появилась почти голой на улице в Нью-Йорке

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Она пытается раздвинуть модне границы своими необычными образами.

Эпатажная американская модель Джулия Фокс опять шокировала внешним видом. Звезду заметили на улице в Нью-Йорке, когда она прогуливалась по городу демонстрируя очередной сумасшедший наряд.

Смелая красавица вышла за классические модные рамки и надела черный лук, в котором сочетала лосины с низкой посадкой, а также каркасный корсет и накладки на грудь.

Образ Джулия дополнила туфлями с пухом, дерзкой сумкой с заклепками и карманами, а также заплела волосы в две косички и сделала яркий макияж.

Джулия Фокс / © Getty Images
Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Также Фокс сфотографировали и б белом образе - на ней был корсетный топ без бретелек и мини-юбка со складками. Обула она туфли на каблуках, а руке у Джулии была небольшая сумка-хобо.

Джулия Фокс / © Getty Images
Джулия Фокс / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1072
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