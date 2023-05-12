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Зачем она это надела: модель Джулия Фокс вышла на улицу в рыжем парике и странном наряде

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
484
Время на прочтение
1 мин
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Зачем она это надела: модель Джулия Фокс вышла на улицу в рыжем парике и странном наряде

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Модель не боится модных и бьюти-экспериментов.

Джулия Фокс любит странные вещи и часто одевается очень экстравагантно и смело. В последнее время 33-летняя звезда демонстрирует на улицах Лос-Анджелеса наряды в мини-юбках, а также наряды малоизвестных дизайнеров.

Одним из таких луков стал ее выход в комплекте с принтом в виде клоунов, который состоял из топа на одно плечо, мини и легинсов. Наряд она дополнила зеленой курткой-бомбером, волосатой сумкой и туфлями с белым мехом.

На голове у нее был рыжий парик с объемной прической.

Джулия Фокс / © Getty Images
Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Однако днем ранее Фокс продемонстрировала не менее экстравагантный наряд в стиле trashion - комплект, состоящий из топа и мини-юбки, который были полностью сделаны из мусора.

Джулия Фокс / © Getty Images
Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Как создавались эти вещи, дизайнер Анна Молинари показала в Instagram.

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Дата публикации
Просмотры
484
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