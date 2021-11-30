Зачем она это надела: модель Синди Бруна появилась в смешном наряде с чепчиком

Зачем она это надела: модель Синди Бруна появилась в смешном наряде с чепчиком

27-летняя модель удивила выбором наряда для красной дорожки.

Иногда моду и задумку дизайнеров понять сложно, но звезды пытаются это сделать и с радостью носят вещи, созданные именитыми брендами, даже если они уж очень экстравагантны. Например, французская модель Синди Бруна удивила выбором аутфита для красной дорожки церемонии Fashion Awards, ведь надела платье-пальто от бренда Richard Quinn.

Стеганое цветастое платье с рюшами и гигантскими готическими плечами однозначно привлекало внимание. Но сочетала Синди свой наряд с красным чепцом, тоже с рюшами, перчатками и красными ботинками-носками на высоком каблуке.

Синди Бруна / Associated Press

Что ж, образ вышел действительно необычным и оригинальным, но выглядел все же слишком странно, особенно на фоне элегантных вечерних платьев других селебрити.

Синди Бруна / Associated Press

Также в образе от Richard Quinn на церемонии появилась и Приянка Чопра. Звезда выбрала цветастый комбинезон и пальто со шлейфом.

Приянка Чопра / Associated Press

Читайте также: