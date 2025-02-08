Зачем она это надела: провальный образ Мишель Йео на церемонии в Америке

Актриса надела странное платье, которое совсем не вписывалось в тематику мероприятия.

В последнее время лауреатка "Оскара" - 62-летняя актриса Мишель Йео - кардинально изменила свой вечерний стиль. Она отказывается от классических платьев, которые ранее преобладали в ее гардеробе, в пользу креативных.

Именно такой наряд актриса выбрала для посещения 30-й церемонии вручения премии Critics Choice Awards. Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе, а на Мишель было черно-синее платье от Balenciaga из коллекции осень-зима 2024.

Мишель Йео / Фото: Associated Press

Платье-бюстье было сделано как будто из частей куртки, которую просто обмотали вокруг ее фигуры. Наряд Мишель не шел и не украшал ее стройную фигуру. Более того, платье совершенно не подходило к этому мероприятию.

Мишель Йео / Фото: Associated Press

Похоже актрисе нужно сменить стилиста и вернуться к элегантным платьям, в которых она действительно выглядит потрясающе. А вы как думаете, подходит платье к мероприятию?

Читайте также:

Мишель Йео в вечерних платьях (5 фото)