Зачем она это надела: Сара Джессика Паркер появилась в не лучшем своем наряде на мероприятии

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

60-летняя актриса Сара Джессика Паркер позировала фотографам на мероприятии в Нью-Йорке — званом обеде, который проводился в честь 25-летия студии New 42 Studios. Нарядилась она в фиолетовую рубашку с рукавами три четверти и принтом, а также юбку миди в принт «гусиная лапка».

Также Паркер дополнила образ туфлями с открытыми пальцами, которые прибавили к ее наряду еще один принт — уже третий — ведь они были из змеиной кожи. В руке звезда «Секса в большом городе» держала фиолетовую сумку на длинных ручках от Sonia Rykiel, которую украшали большие камни.

Этот наряд актрисы стал практически идентичным тому, что мы в последние несколько лет видели в сериале «И просто так…», где Паркер опять играла свой культовый персонаж Кэрри Брэдшоу.

Во многих эпизодах она появлялась не только с аксессуарами Sonia Rykiel, но и в подобных комбинациях вещей. Похоже, что актриса ностальгирует по своему экранному персонажу, хотя не раз заявляла, что она и Кэрри — это не одна личность.

Напомним, что американский сериал «И просто так…» вышел 9 декабря 2021 года на HBO Max и стал продолжением культового сериала «Секс в большом городе». Он выходил на протяжении трех сезонов, но летом 2025-го было объявлено о его закрытии. Сумки от Sonia Rykiel — на протяжении многих лет существования шоу были любимым аксессуаром Кэрри Брэдшоу, но не стали очень знаменитыми.