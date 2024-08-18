Зачем она это надела: Вайнона Райдер разочаровала выбором наряда для редкого появления

52-летняя актриса очень редкая гостья на светских мероприятиях, поэтому когда она все же выходит на красную дорожку, моментально привлекает всеобщее внимание.

17 августа в Нью-Йорке состоялся фотоколл посвященный новому фильму режиссера Тима Бертона "Битлджус Битлджус". Одной из гостей мероприятия стала актриса Вайнона Райдер, поскольку она в этой картине сыграла одну из главных ролей.

Однако выбором наряда для фотосессии актриса немного удивила, ведь выбрала совершенно скучный наряд. Она надела длинное черное пальто с воротником-стойкой, длинными рукавами и белыми пуговицами спереди.

Также Вайнона надела черные ботинке на грубой подошве, собрала волосы в высокую прическу и завершила лук очками в оправе вишневого оттенка.

Вайнона Райдер / Фото: Associated Press

Также это мероприятие посетили ее коллеги, которые сыграли в фильме: Кэтрин О'Хара, Дженна Ортега и Моника Беллуччи.

Вайнона Райдер, Кэтрин О'Хара, Дженна Ортега и Моника Беллуччи / Фото: Associated Press

Ортега же, в отличии от коллеги Вайноны, надела более дерзкий наряд. На 21-летней актрисе был черный костюм в полоску, который она дополнила солнцезащитными очками, босоножками от Dolce & Gabbana, красным длинным маникюром и несколькими украшениями.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

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