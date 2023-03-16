Зачем они это надели: самые неудачные образы знаменитостей на "Оскаре"

Эти образы совсем не украшали, тех, кто их надел, несмотря на то, что созданы очень известными и дорогими брендами.

"Оскар" - это всегда событие за которым интересно наблюдать, ведь помимо гонки за золотыми статуэтками, происходит и настоящий показ мод. Звезды демонстрируют на красной дорожке невероятные образы от самых известных и дорогих брендов, но, к сожалению, не все их наряды удачны.

В этом году также было несколько образов, которые сбивали с толку, ведь не понятно, зачем гости церемонии и вечеринки афтепати Vanity Fair их надели.

Итальянская актриса Сабрина Импаччаторе выбрала для послеоскаровской вечеринки Vanity Fair странное "голое" мини-платье от Giambattista Valli, которое спереди было прозрачным, а также имело большие рукава-буфы.

Фото: Associated Press

Музыкальный директор Рика Тишендорф посетила вечеринку Vanity Fair, которая проводилась после официальной части "Оскара", вместе с Кеннетом Брайаном Эдмондсом, более известным как Babyface. На женщине было платье от эпатажного Рика Оуэнса. Наряд не очень хорошо на ней сидел и казался маленьким.

Фото: Associated Press

Актриса Зои Дешанель выбрала серебристое платье от Iris van Herpen, которое ей совсем не шло. К тому же она сделал еще и высокую старомодную прическу.

Фото: Associated Press

33-летняя Даниэль Брукс надела прозрачный кэтсьют в крупный горох, который дополнила огромной шубой. Нижняя часть наряда морщилась на ногах и выглядело это не красиво. Наряды был от NinaRicci.

Фото: Associated Press

Триатлонистка и сценаристка Лесли Патерсон выбрала для мероприятия наряд от Kolchagov Barba, который сочетал в себе розовый, желтый и красный цвета. Юбка была асимметричной, а вот из аксессуаров она подобрала сумку-шар и босоножки с рюшами. В этом луке было слишком много всего.

Фото: Associated Press

Модная журналистка Жанна Робертс Расси выбрала черно-белый костюм от Keren Craig с перьями, стразами и камнями. Образ хоть и был создан в ручную и богато украшен, но выглядел старомодно и странно.

Фото: Associated Press

Актриса Даниэль Дедуайлер отдала предпочтение мини-платью с бантом на бедрах от Versace. Ярким аксессуаром она сделала "оперные" атласные перчатки бирюзового оттенка, которые в этом сочетании выглядели странно.

Фото: Associated Press

Актриса Назанин Бониади выбрала серое платье с фатином на юбке и плечах. Образ был просто скучным.

Фото: Associated Press

Актриса Руни Мара выбрала для "Оскара" платье цвета шампанского от Alexander McQueen со спущеными плечами и длинным, но собранным подолом. Наряд сливался с кожей Руни, ковровой дорожкой и выглядел очень просто, а сама актриса - болезненно.

Фото: Associated Press

Комедийная актриса Мелисса Маккарти отдала предпочтение яркому платью от Christian Siriano, но наряд ее совсем не украсил. Обьемные длинные рукава и пышлая юбка сделали звезду визуально страше и прибавили веса и это при том, что ее рост всего 157 сантиметров.

Фото: Associated Press

В этом году Андреа Райсборо была номинирована на "Лучшую женскую роль", однако образы ее немного разочаровали. Для афтепати Vanity Fair она надела "клоунское" платье от Armani Privé с воротом.

Фото: Associated Press

Неожиданно разочеровала и Сальма Хайек. Актриса выбрала для мероприятия платье от Gucci, котрое делало акцент на груди, но в этом образе было слишком много всего: пайетки, мишура, декольте, да еще и яркий гламурный клатч в руке.

Фото: Associated Press

Создавалось впечатление, что модель Эшли Грэм немного не поняла куда ее пригласили. Знаменитость надела на "Оскар" платье от Alberta Ferretti с прозрачной юбкой и вырезами на животе. Наряд больше бы подошол для вечеинки или пляжа, но не для главной кинопремии года.

Фото: Associated Press

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