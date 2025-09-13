Зачем Сара Джессика Паркер цепляет украшения за бретельку лифчика: объясняем странный модный трюк актрисы

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Звезда «Секс в большом городе» давно стала иконой моды — ее образы копируют, а сериал с ее участием пересматривают. Однако есть одна вещь в образе Паркер — не экранном, а именно в ее реальном стиле — которая вызывает много вопросов. Актриса практически постоянно появляется на публике с заправленными за бретельку бюстгальтера украшениями.

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Однако это не случайность и на самом деле такому модному приему есть просто объяснение — это нестандартная фишка Сары Джессики, которой она привлекает внимание.

«Это маленький жест, из-за которого все подумают: „Да, это она“. Мы тратим огромное количество времени, просто желая быть как все остальные, потому что нам важно устанавливать связи, но требуется очень много времени, чтобы понять: можно быть уникальной», — сказала Паркер в интервью Vogue.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Модный трюк сработал и у актрисы получилось сделать эту фишку узнаваемой, хотя трендом она и не стала.