Зачем она надела это: Белла Хадид продемонстрировала очередной странный наряд

В прохладную погоду она решила надеть шапку, но немного удивила нас ее фасоном.

Иногда образы американской супермодели очень неординарные, ведь она может выйти на публику в чем угодно: шортах-трусах, прозрачном платье или сочетать носки со шлепанцами. Но вчера знаменитость запечатлели еще и в шапке.

Белла направлялась к своему внедорожнику и болтала по телефону. На модели было теплое широкое платье с вырезами на рукавах, колготки и сапоги Prada.

Дополнили ее образ солнцезащитные очки в стиле стимпанк, довольно большая кожаная сумка и полосатая вязаная шапка на завязках. Волосы Белла собрала скранчем и выпустила несколько прядок из-под своего головного убора.

Белла Хадид / Фото: Getty Images

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