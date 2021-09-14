Задает новый тренд: Ким Кардашьян показала самый необычный образ на Met Gala 2021

Ким Кардашьян решила пойти от обратного и выбрать для своего появления на Met Gala 2021 максимально закрытый образ.

Кардашьян продолжает тенденцию, которую они с Канье Уэстом начали с выпуска его альбома DONDA, а именно – носить одежду черного цвета. Это уже не первый образ от Balenciaga, демонстрируемый Ким на публике.

Недавно папарацци подловили звезду возле отеля Ritz Carlton. Одета Ким была с головы до пят в кожаный лук total black от Balenciaga. На ней был плащ с поясом, лосины, перчатки и ботфорты на шпильках. На лице у Ким была тогда маска-балаклава с застежками-молниями и отверстием для конского хвоста на затылке.

На Met Gala Ким тоже приехала в аутфите от Balenciaga. На ней было мини-платье, в сочетании с чулками-ботфортами на каблуках, платье было со шлейфом, с рукавами три четверти и высокими перчатками.

Ким Кардашьян / Associated Press

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Но главной деталью образа была черная маска-балаклава на лице, изготовлена из ткани, через которую Ким могла видеть все вокруг, а вот ее лицо увидеть не мог никто. Волосы звезды снова были собраны в высокий конский хвост, в маске для них было специальное отверстие.

Безусловно, Ким не осталась незамеченной, а ее образ привлек внимание публики. К тому же, под такой наряд можно было смело даже не делать макияж. Впрочем, для публики это так и останется загадкой.

Ким Кардашьян / Associated Press

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