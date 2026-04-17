- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 178
- Время на прочтение
- 1 мин
Задает тренды: Кайли Дженнер похвасталась маникюром, который скоро будут делать все
Звезда любит делится в Сети своими маникюрами, которые потом повторяют ее поклонники.
28-летняя Кайли Дженнер — участница известного реалити-шоу и успешная бизнесвумен — по праву считается одной из главных трендсеттеров современности, и ее влияние давно вышло за пределы индустрии красоты. Любое ее появление, будь то новый образ, макияж или даже цвет маникюра, мгновенно подхватывается миллионами поклонников по всему миру. Например, именно она задала моду на «инстаграмный» макияж с акцентом на губы, сделав матовые помады настоящим бьюти-хитом.
Ее стиль регулярно копируют, а вещи, в которых она появляется, часто распродаются за считаные часы. Поэтому, если Кайли показала в своем Instagram какую-то бьюти-новинку, девушки будут стараться ее подхватить и повторить.
Так, Дженнер похвасталась в сториз новым маникюром — классическим французским с нюдово-розовой основой, но на белом крае приклеены стразы разной формы, похожие на осколки стекла.
Как нам кажется, такой маникюр будет легко повторить.
