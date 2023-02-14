Задрала ноги и сложила на спину мужу: участница "Холостяка-12" показала снимок со свадебной фотосессии

Участница романтического реалити-шоу "Холостяк-12" – актриса Виктория Варлей – сегодня, 14 февраля, в День святого Валентина опубликовала в Instagram новое забавное фото из ее свадебной фотосессии.

Вика предстала в белом обтягивающем мини-платье, с длинной фатой, в черных очках и бежевых туфлях на шпильках. Она задрала ноги вверх и положила их на спину любимого. Варлей демонстрировала радостную улыбку.

Виктория Варлей/Instagram Виктории Варлей

Ее муж Петр был одет в черный костюм и белую рубашку. Он мило улыбался на камеру.

"Очима ти сказав мені: люблю.

Душа складала свій тяжкий екзамен.

Мов тихий дзвін гірського кришталю,

несказане лишилось несказанним.



Життя ішло, минуло той перон.

гукала тиша рупором вокзальним.

Багато слів написано пером.

Несказане лишилось несказанним.



Світали ночі, вечоріли дні.

Не раз хитнула доля терезами.

Слова як сонце сходили в мені.

Несказане лишилось несказанним"..



Лина Костенко



Как классно научиться любить себя, но великое счастье разделить эту любовь с любимым! Любите друг друга, доверяйте и поддерживайте. Также не забывайте говорить слова любви своим родным не только в день всех влюбленных, а каждый день".

Напомним, Виктория Варлей рассказала, что ее супруг Петр живет и работает в США. Его родители – россияне. Познакомились они с возлюбленным в Instagram и сразу встретились. Но тогда Петр был в процессе развода с супругой. Виктория уехала в Украину принять участие в проекте "Холостяк". Когда она вернулась в Америку, мужчина уже развелся и у них завязались отношения. Через короткое время Петр сделал в Вике предложение, которое она приняла.

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