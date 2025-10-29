ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
309
Время на прочтение
1 мин

Задрала платье и надела простыню на голову: пышнотелая модель из Панамы показала свой хэллоуинский образ

Грейси Бон выбрала для хэллоуинской вечеринки образ призрака.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Грейси Бон

Грейси Бон

Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон решила похвастаться перед подписчиками в Instagram своим хэллоуинским образом, в котором она пойдет на тематическую вечеринку.

Грейси Бон

Грейси Бон

Девушка надела черное мини-платье без бретелек и с изображением белых скелетных рук и черные капроновые колготки.

Грейси Бон

Грейси Бон

Затем Бон задрала платье вверх, надела на голову белую простыню и дополнила лук черными солнцезащитными очками. Интересный получился образ призрака.

Грейси Бон

Грейси Бон

Напомним, ранее Грейси Бон закосплеила мультяшную героиню в купальном костюме.

Дата публикации
Количество просмотров
309
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie