Задрала платье и надела простыню на голову: пышнотелая модель из Панамы показала свой хэллоуинский образ
Грейси Бон выбрала для хэллоуинской вечеринки образ призрака.
Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон решила похвастаться перед подписчиками в Instagram своим хэллоуинским образом, в котором она пойдет на тематическую вечеринку.
Девушка надела черное мини-платье без бретелек и с изображением белых скелетных рук и черные капроновые колготки.
Затем Бон задрала платье вверх, надела на голову белую простыню и дополнила лук черными солнцезащитными очками. Интересный получился образ призрака.
Напомним, ранее Грейси Бон закосплеила мультяшную героиню в купальном костюме.