Задрала платье и надела простыню на голову: пышнотелая модель из Панамы показала свой хэллоуинский образ

Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон решила похвастаться перед подписчиками в Instagram своим хэллоуинским образом, в котором она пойдет на тематическую вечеринку.

Девушка надела черное мини-платье без бретелек и с изображением белых скелетных рук и черные капроновые колготки.

Затем Бон задрала платье вверх, надела на голову белую простыню и дополнила лук черными солнцезащитными очками. Интересный получился образ призрака.

Напомним, ранее Грейси Бон закосплеила мультяшную героиню в купальном костюме.