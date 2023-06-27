Задрала платье на красной дорожке: актриса Ребекка Фергюсон шокировала модным лайфхаком

Шведская актриса Ребекка Фергюсон сыграла в седьмом фильме "Миссия невыполнима" вместе с Томом Крузом, поэтому появилась на красной дорожке во время премьерного показа этой картины в Риме. Звезда позировала перед фотографами в длинном черном платье от бренда Armani из бархата.

Ребекка Фергюсон / Фото: Getty Images

У наряда было глубокое декольте, широкие бретели в виде косичек и пышная юбка с подкладкой, а вот дополнили это лук массивные серебряные украшения, макияж с красной помадой и босоножки на высокой платформе.

Этот образ актрисы был элегантен и выглядел довольно гламурно, однако по дороге на фотоколл актриса решила показать журналистам, что под платьем у нее есть легинсы. Она задрала юбку и продемонстрировала их. Видео момента опубликовала журналист Кортни Ховард в своем Twitter, и оно моментально стало вирусным. Зачем она надела спортивную одежду, Ребекка не объяснила.

Everyone stop what you’re doing and watch this: Rebecca Ferguson showing off her leggings under her dress at the #MI7 premiere. pic.twitter.com/RYGSa8mCmE — Courtney Howard (@Lulamaybelle) June 19, 2023

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