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Задрала платье на красной дорожке: актриса Ребекка Фергюсон шокировала модным лайфхаком

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1052
Время на прочтение
1 мин
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Задрала платье на красной дорожке: актриса Ребекка Фергюсон шокировала модным лайфхаком

Ребекка Фергюсон / Фото: Getty Images

Почему женщина дополнила свой наряд этой вещью, она не объяснила.

Шведская актриса Ребекка Фергюсон сыграла в седьмом фильме "Миссия невыполнима" вместе с Томом Крузом, поэтому появилась на красной дорожке во время премьерного показа этой картины в Риме. Звезда позировала перед фотографами в длинном черном платье от бренда Armani из бархата.

Ребекка Фергюсон / © Getty Images
Ребекка Фергюсон / Фото: Getty Images

У наряда было глубокое декольте, широкие бретели в виде косичек и пышная юбка с подкладкой, а вот дополнили это лук массивные серебряные украшения, макияж с красной помадой и босоножки на высокой платформе.

Этот образ актрисы был элегантен и выглядел довольно гламурно, однако по дороге на фотоколл актриса решила показать журналистам, что под платьем у нее есть легинсы. Она задрала юбку и продемонстрировала их. Видео момента опубликовала журналист Кортни Ховард в своем Twitter, и оно моментально стало вирусным. Зачем она надела спортивную одежду, Ребекка не объяснила.

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Дата публикации
Просмотры
1052
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