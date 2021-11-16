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Задрала платье: порноактриса из "Холостяка-11" похвасталась гламурными трусами

Задрала платье: порноактриса из "Холостяка-11" похвасталась гламурными трусами

Анастасия / Instagram Адель Асанти

Адель Асанти показала фолловерам обновку.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — бывшая порноактриса Анастасия (псевдоним — Адель Асанти) – опубликовала в Instagram новый пикантный снимок.

Настя сделала селфи в зеркале в номере отеля. Она задрала темно-бежевое мини-платье и продемонстрировала гламурную обновку – леопардовые трусы. И, конечно же, сверкнула татуировками на ногах.

Адель Асанти / © Instagram Адель Асанти
Адель Асанти / Instagram Адель Асанти

"Когда твоя подруга - амбассадор леопарда, и ты не можешь пройти мимо зеркала, не показав новую покупку", - подписала снимок Адель.

Еще Асанти показала, что она ест на отдыхе, - пиццу с морепродуктами.

© Instagram Адель Асанти
Instagram Адель Асанти

Ранее Настя в бежевом кроп-топе с принтом продемонстрировала плоский живот.

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