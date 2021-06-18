Задумчивая Шейк и веселый Купер: экс-возлюбленных запечатлели в Нью-Йорке

Ирина Шейк и Брэдли Купер сохранили хорошие отношения после того, как разошлись в 2019 году, и продолжают вместе воспитывать общую дочь Лею, родившуюся в 2017 году.

На днях пару сфотографировали во время прогулки в Нью-Йорке. Обычно Ирина и Брэдли встречаются, когда передают дочь друг другу для опеки. В этот день Купер отправился на прогулку с Леей и был сфотографирован репортерами.

Брэдли Купер с дочерью Леей / Getty Images

4-летняя Лея Купер в этот день была одета в розовое платье, балетки розово-белого цвета, под которые были подобраны светло-желтые носки, а через плечо у девочки висела защитная маска на ремешке-цепочке. Аксессуар был похож на маленькую сумку. Волосы Леи были собраны в высокий хвост, девочка шла по улице за ручку с папой.

Ирина Шейк / Getty Images

Ее мама Ирина Шейк в этот день для прогулки выбрала длинную белую футболку с принтом, черные широкие брюки и босоножки. Волосы собрала в пучок и надела солнцезащитные очки. Купер выглядел на снимках более радостным, чем его экс-возлюбленная.

Ирина Шейк и Брэдли Купер / Getty Images

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Ирина Шейк и Брэдли Купер на прогулках с дочерью (20 фото)

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