Загадочная и красивая: победительница "Холостяка-11" показала фото в трусах

Анна Богдан любит делиться с подписчиками кадрами из профессиональных съемок.
Победительница реалити-шоу "Холостяк-11" Анна Богдан опубликовала в Instagram пикантный снимок из фотосессии.
Красавица позировала в сером топе в рубчик и черных трусах. Анна засветила небольшую татуировку возле интимного места.
Богдан задумчиво смотрела в сторону, держась одной рукой за голову. Фото получилось загадочным.
Напомним, в прошлый раз Анна Богдан в красном атласном платье миди в бельевом стиле с декольте позировала в саду.
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