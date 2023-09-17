Загадочная и красивая: победительница "Холостяка-11" показала фото в трусах

Анна Богдан любит делиться с подписчиками кадрами из профессиональных съемок.

Победительница реалити-шоу "Холостяк-11" Анна Богдан опубликовала в Instagram пикантный снимок из фотосессии.

Красавица позировала в сером топе в рубчик и черных трусах. Анна засветила небольшую татуировку возле интимного места.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Богдан задумчиво смотрела в сторону, держась одной рукой за голову. Фото получилось загадочным.

Напомним, в прошлый раз Анна Богдан в красном атласном платье миди в бельевом стиле с декольте позировала в саду.

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