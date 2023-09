Заглянула в архивы: Сара Джессика Паркер показала ранее неопубликованное фото в культовом наряде

Поклонники "Секса в большом городе" точно знают, что главная героиня этого шоу - Кэрри Брэдшоу - планировала выйти замуж за любимого мужчину в экстравагантном наряде с пышной юбкой и перьями от дизайнера Вивьен Вествуд, но этого так и не случилось. На самом деле она вышла замуж в здании суда на Манхэттене и была при этом одета в скромный белый костюм.

Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу / Фото: скриншот с видео

В фильме название бренда и дизайнер не назывались и подавался он как ничейный и купленный на распродаже, однако на самом деле автор у этого наряде есть и это Джон Гальяно. В те годы дизайнер был креативным директором Модного дома Christian Dior.

Спустя много лет после выхода проекта, на официальной странице сериала "И просто так..." с костюмами And Just Like That... Costumes появился архивный кадр Сары Джессики Паркер в этом самом свадебном образе. На фото актриса примеряет юбки и выбирает, какую лучше надеть - расклешенную или прямую. В результате примерки она выбрала расклешенную и этот наряд появился в полнометражном фильме "Секс в большом городе".

