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Заглянули в архивы: 10 знаменитостей, которые появились на Met Gala в винтажных платьях

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
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Время на прочтение
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Заглянули в архивы: 10 знаменитостей, которые появились на Met Gala в винтажных платьях

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Звезды гала-вечера в этом году решили надеть винтажные наряды или их реплики, которые создал когда-то Карл Лагерфельд.

1. Ванесса Кирби

Звезда "Короны" Кирби выбрала платье Chloé под названеим Shower из весенней коллекции 1983 года.

Ванесса Кирби / © Associated Press
Ванесса Кирби / Фото: Associated Press

2. Оливия Уайлд

Она была одета в эксклюзивное платье от Chloé, вдохновленное нарядом созданным Карлом Лагерфельдом для коллекции 1983 года.

Оливия Уайлд / © Associated Press
Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

3. Дуа Липа

Певица отдала предпочтение архивному твидовому платью из коллекции Chanel осень-зима 1992-1993.

Дуа Липа / © Associated Press
Дуа Липа / Фото: Associated Press

4. Николь Кидман

Звезда появилась на ступеньках Met Gala в нежно-пудровом платье, в котором 19 лет тому назад снялась в 180-секундном короткометражном фильме-рекламе режиссера База Лурмана, посвященном аромату Chanel №5.

Николь Кидман / © Associated Press
Николь Кидман / Фото: Associated Press

5. Дженни

Южнокорейская певица тоже надела винтажное платье от Chanel с цветоком под грудью.

Дженни / © Associated Press
Дженни / Фото: Associated Press

6. Фабиола Беракаса-Бекман

Венесуэльская светская львица появилась на Met Gala в платье от Chanel из кутюрной коллекции весна-лето 1994.

Фабиола Беракаса-Бекман / © Associated Press
Фабиола Беракаса-Бекман / Фото: Associated Press

7. Марго Робби

На ней было винтажное платье из кутюрной коллекции Chanel весна-лето 1993

Марго Робби / © Associated Press
Марго Робби / Фото: Associated Press

8. Жизель Бундхен

На супермоделе было платье от Chanel 2007 года.

Жизель Бундхен / © Associated Press
Жизель Бундхен / Фото: Associated Press

9. Пенелопа Крус

Пенелопа была одета в сшитое на заказ свадебное платье Chanel Haute Couture, вдохновленное весенней коллекцией 1988 года.

Пенелопа Крус / © Associated Press
Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

10. Маргарет Куэлли

Актриса и модель выбрала винтажное мини-платье от Дома Chanel из черного кружева.

Маргарет Куэлли / © Associated Press
Маргарет Куэлли / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
454
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