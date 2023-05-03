Заглянули в архивы: 10 знаменитостей, которые появились на Met Gala в винтажных платьях

Звезды гала-вечера в этом году решили надеть винтажные наряды или их реплики, которые создал когда-то Карл Лагерфельд.
1. Ванесса Кирби
Звезда "Короны" Кирби выбрала платье Chloé под названеим Shower из весенней коллекции 1983 года.
2. Оливия Уайлд
Она была одета в эксклюзивное платье от Chloé, вдохновленное нарядом созданным Карлом Лагерфельдом для коллекции 1983 года.
3. Дуа Липа
Певица отдала предпочтение архивному твидовому платью из коллекции Chanel осень-зима 1992-1993.
4. Николь Кидман
Звезда появилась на ступеньках Met Gala в нежно-пудровом платье, в котором 19 лет тому назад снялась в 180-секундном короткометражном фильме-рекламе режиссера База Лурмана, посвященном аромату Chanel №5.
5. Дженни
Южнокорейская певица тоже надела винтажное платье от Chanel с цветоком под грудью.
6. Фабиола Беракаса-Бекман
Венесуэльская светская львица появилась на Met Gala в платье от Chanel из кутюрной коллекции весна-лето 1994.
7. Марго Робби
На ней было винтажное платье из кутюрной коллекции Chanel весна-лето 1993
8. Жизель Бундхен
На супермоделе было платье от Chanel 2007 года.
9. Пенелопа Крус
Пенелопа была одета в сшитое на заказ свадебное платье Chanel Haute Couture, вдохновленное весенней коллекцией 1988 года.
10. Маргарет Куэлли
Актриса и модель выбрала винтажное мини-платье от Дома Chanel из черного кружева.
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