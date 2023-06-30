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Загорает на пляже: участница "Холостяка-12" в леопардовом бикини похвасталась пышным бюстом

Загорает на пляже: участница "Холостяка-12" в леопардовом бикини похвасталась пышным бюстом

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
672
Время на прочтение
1 мин
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Загорает на пляже: участница "Холостяка-12" в леопардовом бикини похвасталась пышным бюстом

Виктория Варлей/photo_milaaa

Виктория Варлей выбрала для своего пляжного лука купальник с анималистическим принтом.

Участница 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" – актриса Виктория Варлей – показала в Instagram Stories, как она отдыхала на пляже в Майами.

Красавица принимала солнечные ванны в леопардовом бикини, в котором она блеснула сексуальным бюстом.

Виктория Варлей/Instagram Виктории Варлей / ©
Виктория Варлей/Instagram Виктории Варлей

Свой пляжный лук Варлей дополнила бежевой панамкой с принтом и черными очками.

Виктория Варлей/Instagram Виктории Варлей / ©
Виктория Варлей/Instagram Виктории Варлей

Напомним, другая участница "Холостяка-12" Марина Голд снялась в откровенной фотосессии. Она позировала в черном бюстгальтере и стрингах. На одной ноге было что-то вроде гартера.

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Дата публикации
Просмотры
672
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