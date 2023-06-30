Загорает на пляже: участница "Холостяка-12" в леопардовом бикини похвасталась пышным бюстом

Виктория Варлей выбрала для своего пляжного лука купальник с анималистическим принтом.
Участница 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" – актриса Виктория Варлей – показала в Instagram Stories, как она отдыхала на пляже в Майами.
Красавица принимала солнечные ванны в леопардовом бикини, в котором она блеснула сексуальным бюстом.
Свой пляжный лук Варлей дополнила бежевой панамкой с принтом и черными очками.
Напомним, другая участница "Холостяка-12" Марина Голд снялась в откровенной фотосессии. Она позировала в черном бюстгальтере и стрингах. На одной ноге было что-то вроде гартера.
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