Загорают с дочерью в похожих купальниках: Джиджи Хадид показала милые фото с отдыха

Звезда до сих пор не показывает лица девочки.

26-летняя американская супермодель Джиджи Хадид устроила себе небольшой отдых и решила позагорать и поплавать в бассейне. Компанию ей составила ее дочь Хай, которая родилась в сентябре 2020 года.

Джиджи одета в желто-зеленый купальник, ее волосы собраны скранчем в пучок, она мокрая выныривает из бассейна.

Джиджи Хадид / Инстаграм Джиджи Хадид

Маленькая Хай запечатлена сидящей на полотенце. Она одета в купальник такой же расцветки, как и мамин. Получился идеальный family look.

Джиджи Хадид / Инстаграм Джиджи Хадид

Конечно, фолловеры модели хотят, чтобы она показала уже наконец лицо дочери. Однако Джиджи не спешит это делать.

Джиджи Хадид / Инстаграм Джиджи Хадид

Напомним, папарацци запечатлели Джиджи Хадид на Манхэттене. Она в очередной раз продемонстрировала непринужденный образ. Модель выбрала вязаную крючком кофту с короткими рукавами нежно-желтого оттенка, которую украшали небольшие вышитые цветы. Сочетала она ее с широкими льняными штанами горчичного цвета и белыми шлепанцами.

Джиджи Хадид / Getty Images

Читайте также: Похвасталась маникюром и новой прической: оригинальный лук Джиджи Хадид

Джиджи Хадид на прогулках с дочерью (8 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку