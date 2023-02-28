Загорает в Дубае: участница "Холостяка-12" в черном бикини продемонстрировала ягодицы

Участница 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Юлия Кавчук живет сейчас в Дубае, откуда радует фолловеров своими снимками и видео.

В этот раз девушка опубликовала фото с отдыха в бассейне, где принимала солнечные ванны. Девушка позировала на камеру в черном бикини, демонстрируя стройную фигуру и ягодицы.

Юлия Кавчук/Instagram Юлии Кавчук

В посте Кавчук мотивирует подписчиков ценить себя и мечтать, ведь мечты обязательно сбудутся.

"Я всегда говорю "да"! Легко знакомлюсь с людьми, принимаю предложение о работе, откликаюсь на встречи, если есть время. Внимательно выслушиваю советы, даже если я их не просила. Просто анализирую, почему этот человек захотел сказать это мне. Меня легко "подбить" на любое спонтанное путешествие. Легко даю шанс на дружбу, любовь или рабочие отношения. Я принимаю любой вызов, потому что считаю, ничего не происходит просто так.

Но также я спокойно и легко говорю "нет"! Легко прощаюсь, забываю и блокирую без второго шанса. Я не терплю ни одного неуважительного слова к себе, ни плохого поступка по отношению ко мне, если даже плохим его считаю только я.

Считаю, что каждый человек должен создавать историю вокруг себя, которая ему нравится, и окружать себя людьми, которые ему нравятся безусловно. Не нужно никого и ничего терпеть ни секунду, так вы разрушаете свой маленький мир и себя.

Цените себя, стремитесь, мечтайте и придет то, что лучшее для вас! И помните, то, что вы хотите, не хочет кто-то другой. Поэтому все мечты реальны и должны сбываться, потому что это ваши мечты и идеи, и они появляются не просто так! Все сбудется, такие законы Вселенной!" – написала Юлия.

Ранее Кавчук в сплошном черном купальнике похвасталась сексуальным декольте.

Юлия Кавчук/Instagram Юлии Кавчук

Напомним, финалистка проекта "Холостяк-12" Александра Мудрая показала свое фото топлес.

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