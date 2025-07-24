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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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136
Время на прочтение
1 мин

Загорает в Греции: 54-летняя Аманда Холден в оранжевом купальнике продемонстрировала стройную фигуру

Британская ведущая наслаждается отпуском на море.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Аманда Холден

Аманда Холден / © Instagram Аманды Холден

Аманда Холден порадовала фолловеров в Instagram снимками с отдыха в Греции. Позировала она на двух локация: на лестнице и на бортике бассейна с невероятно красивым пейзажем на море и горы.

Аманда Холден / © Instagram Аманды Холден

Аманда Холден / © Instagram Аманды Холден

Ведущая в стильном оранжевом купальнике с завязками понежилась на солнце. Она также продемонстрировала свою стройную соблазнительную фигуру.

Аманда Холден / © Instagram Аманды Холден

Аманда Холден / © Instagram Аманды Холден

Возле Холден лежала соломенная широкополая шляпа. На лицо она надела массивные очки.

"Впитывая все это", - подписала звезда фото.

Напомним, Аманда Холден попала в объективы фотографов по дороге с работы в Лондоне. Она появилась в наряде цвета индиго, который состоял из вязаного топа без рукавов и юбки свободного кроя длины миди.

Аманда Холден / © Getty Images

Аманда Холден / © Getty Images

Аманда Холден / © Getty Images

Аманда Холден / © Getty Images

Аманда Холден / © Getty Images

Аманда Холден / © Getty Images

Аманда Холден / © Getty Images

Аманда Холден / © Getty Images

Аманда Холден / © Getty Images

Аманда Холден / © Getty Images

Аманда Холден / © Getty Images

Аманда Холден / © Getty Images

Аманда Холден / © Getty Images

Аманда Холден / © Getty Images

Аманда Холден / © Getty Images

Аманда Холден / © Getty Images

Аманда Холден / © Getty Images

Аманда Холден / © Getty Images

Аманда Холден / © Getty Images

Аманда Холден / © Getty Images

Аманда Холден / © Getty Images

Аманда Холден / © Getty Images

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