Загорает в Греции: 54-летняя Аманда Холден в оранжевом купальнике продемонстрировала стройную фигуру

Аманда Холден / © Instagram Аманды Холден

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Аманда Холден порадовала фолловеров в Instagram снимками с отдыха в Греции. Позировала она на двух локация: на лестнице и на бортике бассейна с невероятно красивым пейзажем на море и горы.

Аманда Холден / © Instagram Аманды Холден

Ведущая в стильном оранжевом купальнике с завязками понежилась на солнце. Она также продемонстрировала свою стройную соблазнительную фигуру.

Аманда Холден / © Instagram Аманды Холден

Возле Холден лежала соломенная широкополая шляпа. На лицо она надела массивные очки.

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"Впитывая все это", - подписала звезда фото.

Напомним, Аманда Холден попала в объективы фотографов по дороге с работы в Лондоне. Она появилась в наряде цвета индиго, который состоял из вязаного топа без рукавов и юбки свободного кроя длины миди.

Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images