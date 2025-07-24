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- Шоу-бизнес
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Загорает в Греции: 54-летняя Аманда Холден в оранжевом купальнике продемонстрировала стройную фигуру
Британская ведущая наслаждается отпуском на море.
Аманда Холден порадовала фолловеров в Instagram снимками с отдыха в Греции. Позировала она на двух локация: на лестнице и на бортике бассейна с невероятно красивым пейзажем на море и горы.
Ведущая в стильном оранжевом купальнике с завязками понежилась на солнце. Она также продемонстрировала свою стройную соблазнительную фигуру.
Возле Холден лежала соломенная широкополая шляпа. На лицо она надела массивные очки.
"Впитывая все это", - подписала звезда фото.
Напомним, Аманда Холден попала в объективы фотографов по дороге с работы в Лондоне. Она появилась в наряде цвета индиго, который состоял из вязаного топа без рукавов и юбки свободного кроя длины миди.