Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
284
Время на прочтение
1 мин

Загорала на пляже: бразильская модель в бикини похвасталась идеальной фигурой

Синди Мелло наслаждается летним отпуском у моря.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Сезон отпусков еще продолжается, поэтому бразильская модель Синди Мелло показала в Instagram фото с отдыха. Красавица принимала солнечные ванны на пляже и решила сфотографироваться, лежа на песке.

Мелло соблазнительно позировала в светлом бикини на завязках, демонстрируя свою стройную фигуру. Она закрыла глаза и наслаждалась моментом.

"Найдите меня здесь", - подписала фото Синди.

Напомним, Синди Мелло надела на прогулку белое платье с американской проймой и глубоким декольте.

