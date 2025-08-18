Загорала на пляже: бразильская модель в бикини похвасталась идеальной фигурой

Синди Мелло

Сезон отпусков еще продолжается, поэтому бразильская модель Синди Мелло показала в Instagram фото с отдыха. Красавица принимала солнечные ванны на пляже и решила сфотографироваться, лежа на песке.

Мелло соблазнительно позировала в светлом бикини на завязках, демонстрируя свою стройную фигуру. Она закрыла глаза и наслаждалась моментом.

"Найдите меня здесь", - подписала фото Синди.

Напомним, Синди Мелло надела на прогулку белое платье с американской проймой и глубоким декольте.