Загорала на пляже: бразильская модель в бикини похвасталась идеальной фигурой
Синди Мелло наслаждается летним отпуском у моря.
Сезон отпусков еще продолжается, поэтому бразильская модель Синди Мелло показала в Instagram фото с отдыха. Красавица принимала солнечные ванны на пляже и решила сфотографироваться, лежа на песке.
Мелло соблазнительно позировала в светлом бикини на завязках, демонстрируя свою стройную фигуру. Она закрыла глаза и наслаждалась моментом.
"Найдите меня здесь", - подписала фото Синди.
Напомним, Синди Мелло надела на прогулку белое платье с американской проймой и глубоким декольте.