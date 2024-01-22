Загорала на пляже: Элизабет Херли в голубом бикини с камнями похвасталась пышным декольте

Элизабет Херли опубликовала в Instagram снимки с отдыха. Актриса принимала солнечные ванны на пляже.

Одета Лиз была в голубое бикини от своего собственного бренда купальников Elizabeth Hurley Beach. Лиф был украшен камнями, бисером и стразами. Херли похвасталась пышным сексуальным декольте.

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Звезда распустила волосы и сделала любимый макияж сомки-айс.

Напомним, ранее Элизабет Херли в коралловом купальнике продемонстрировала стройную фигуру в бассейне.

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