Загорала на пляже: Элизабет Херли в голубом бикини с камнями похвасталась пышным декольте

58-летняя актриса продолжает сама рекламировать купальники собственного бренда.
Элизабет Херли опубликовала в Instagram снимки с отдыха. Актриса принимала солнечные ванны на пляже.
Одета Лиз была в голубое бикини от своего собственного бренда купальников Elizabeth Hurley Beach. Лиф был украшен камнями, бисером и стразами. Херли похвасталась пышным сексуальным декольте.
Звезда распустила волосы и сделала любимый макияж сомки-айс.
Напомним, ранее Элизабет Херли в коралловом купальнике продемонстрировала стройную фигуру в бассейне.
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