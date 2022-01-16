Загорала на ступеньках: Надя Дорофеева в красном бикини сверкнула плоским животом

Певица поделилась с поклонниками новым фото из отпуска в Тулуме.

Отдых Нади Дорофеевой, который она проводит с мужем Владимиром Дантесом в Мексике, подходит к концу, и певица наслаждается последними лучиками жаркого солнца.

"Ловлю последние лучи", - подписала снимок знаменитость.

Артистка опубликовала в Instagram фото, на котором она загорает, лежа на ступеньках. Одета звезда в красное бикини и розовую бейсболку.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

Надя сверкнула стройной фигурой и плоским животом.

"Кайфую от твоей фигуры","Вау, красотка", "Твоя фигура - это что-то. Пошла и я занимался спортом", "Как всегда шикарная и невероятная", "Надя, ты богиня. Твоя фигура шикарная, твой животик очень красивый, ноги красивые", - написали в комментариях поклонники певицы.

Ранее Дорофеева продемонстрировала безупречную фигуру в купальнике цвета авокадо.

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