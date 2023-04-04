Загорала топлес: Деми Роуз похвасталась пышным бюстом

Британская модель показала, как производит отпуск.
Деми Роуз опубликовала в Instagram Stories фотографии со своего отдыха на пляже. Красавица, чтобы получить равномерный загар, сняла лиф и топлес принимала солнечные ванны.
На камеру соблазнительница Деми продемонстрировала пышное декольте, которое прижала к полотенцу.
Еще Роуз похвасталась сексуальным бюстом в желтом клетчатом купальнике с розовыми завязками.
Напомним, в прошлый раз Деми в прозрачном белье соблазнительно позировала в ванной с красивой панорамой на море.
Читайте также: