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Загорала топлес: Деми Роуз похвасталась пышным бюстом

Загорала топлес: Деми Роуз похвасталась пышным бюстом

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1327
Время на прочтение
1 мин
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Загорала топлес: Деми Роуз похвасталась пышным бюстом

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Британская модель показала, как производит отпуск.

Деми Роуз опубликовала в Instagram Stories фотографии со своего отдыха на пляже. Красавица, чтобы получить равномерный загар, сняла лиф и топлес принимала солнечные ванны.

На камеру соблазнительница Деми продемонстрировала пышное декольте, которое прижала к полотенцу.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Еще Роуз похвасталась сексуальным бюстом в желтом клетчатом купальнике с розовыми завязками.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, в прошлый раз Деми в прозрачном белье соблазнительно позировала в ванной с красивой панорамой на море.

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Дата публикации
Просмотры
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