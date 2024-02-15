Загорала у бассейна: Деми Роуз в ярком бикини сверкнула пышными ягодицами

Деми Роуз опубликовала в Instagram пикантный снимок из отпуска, который она проводит в Бразилии.

В День Валентина модель загорала у бассейна в ярком бикини. Красавица сверкнула на камеру пышными и сексуальными ягодицами.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Роуз лежала на разноцветном полотенце, а возле нее стоял бокал с каким-то напитком и тарелка с фруктами.

Напомним, ранее Деми Роуз показала горячую фотографию, на которой она предстала без плавок. На бедрах у нее было только бежевое парео-сетка с бахромой.

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