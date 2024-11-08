Загорала у бассейна: модель в бледно-мятном бикини похвасталась соблазнительными формами

Джессика Гейл поделилась с фолловерами горячим снимком из отпуска.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – выложила в Instagram новое фото с отдыха.
Девушка принимала солнечные ванны у бассейна. Она соблазнительно позировала в бледно-мятном купальнике на завязках и с золотыми кольцами.
Джессика продемонстрировала подтянутое тело и сексуальные формы.
Гейл распустила волосы, сделала нежный макияж и украсила запястье золотым браслетом.
Напомним, в прошлый раз Джессика Гейл показала пикантные снимки в белом бикини.
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