Загорала у бассейна: модель в бледно-мятном бикини похвасталась соблазнительными формами

Джессика Гейл поделилась с фолловерами горячим снимком из отпуска.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – выложила в Instagram новое фото с отдыха.

Девушка принимала солнечные ванны у бассейна. Она соблазнительно позировала в бледно-мятном купальнике на завязках и с золотыми кольцами.

Джессика Гейл

Джессика продемонстрировала подтянутое тело и сексуальные формы.

Гейл распустила волосы, сделала нежный макияж и украсила запястье золотым браслетом.

Напомним, в прошлый раз Джессика Гейл показала пикантные снимки в белом бикини.

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