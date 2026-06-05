Загорала у бассейна: панамская модель в ярком бикини продемонстрировала пышные формы

Грейси Бон

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Модель plus-size из Панамы Грейси Бон опубликовала в Instagram снимок с отдыха у бассейна.

Красавица принимала солнечные ванны в голубом бикини с красной каймой. Она, как всегда, похвасталась привлекательным бюстом, тонкой талией и широкими бедрами.

Грейси Бон

У Бон были распущенные волосы, солнцезащитные очки на лице, золотая цепочка на шее и золотой браслет на руке.

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Девушка обожает свое тело и призывает своих подписниц также любить свои формы.

«Напоминание: надень бикини, сфотографируйся. Твое тело не ждет разрешения быть красивым», — написала Грейси на фото.

Напомним, Грейси Бон в черном купальнике с глубоким вырезом похвасталась пышными формами.

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