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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
341
Время на прочтение
1 мин

Загорала у бассейна: панамская модель в ярком бикини продемонстрировала пышные формы

Грейси Бон активно продвигает бодипозитив, призывая фолловеров любить свое тело.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Грейси Бон

Грейси Бон

Модель plus-size из Панамы Грейси Бон опубликовала в Instagram снимок с отдыха у бассейна.

Красавица принимала солнечные ванны в голубом бикини с красной каймой. Она, как всегда, похвасталась привлекательным бюстом, тонкой талией и широкими бедрами.

Грейси Бон

Грейси Бон

У Бон были распущенные волосы, солнцезащитные очки на лице, золотая цепочка на шее и золотой браслет на руке.

Девушка обожает свое тело и призывает своих подписниц также любить свои формы.

«Напоминание: надень бикини, сфотографируйся. Твое тело не ждет разрешения быть красивым», — написала Грейси на фото.

Напомним, Грейси Бон в черном купальнике с глубоким вырезом похвасталась пышными формами.

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Дата публикации
Количество просмотров
341
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