Загорала у бассейна: звезда реалити в оранжевом купальнике продемонстрировала красивую фигуру

Эмма Эрнан устроила себе импровизированный фотосет в ярком бикини.

Звезда американского реалити-шоу для Netflix – Selling Sunset – Эмма Эрнан опубликовала в Instagram фотографии с отдыха. В этот раз эффектная блондинка принимала солнечные ванны у бассейна и позировала на коленях на шезлонге.

Эмма Эрнан/Instagram

На Эмме был оранжевый купальник на завязках, идеально подчеркнувший ее стройную и красивую фигуру. А еще Эрнан похвасталась пышным и сексуальным бюстом.

Эмма Эрнан/Instagram

Свой лук красавица дополнила объемной укладкой с локонами, очками в желтой оправе, серьгами-кольцами и розовым маникюром.

Эмма Эрнан/Instagram

Эмма Эрнан/Instagram

Напомним, в прошлый раз Эмма Эрнан продемонстрировала сексуальные ягодицы в ярком бикини.

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