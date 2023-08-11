Загорала у бассейна: звезда реалити в оранжевом купальнике продемонстрировала красивую фигуру

Эмма Эрнан устроила себе импровизированный фотосет в ярком бикини.
Звезда американского реалити-шоу для Netflix – Selling Sunset – Эмма Эрнан опубликовала в Instagram фотографии с отдыха. В этот раз эффектная блондинка принимала солнечные ванны у бассейна и позировала на коленях на шезлонге.
На Эмме был оранжевый купальник на завязках, идеально подчеркнувший ее стройную и красивую фигуру. А еще Эрнан похвасталась пышным и сексуальным бюстом.
Свой лук красавица дополнила объемной укладкой с локонами, очками в желтой оправе, серьгами-кольцами и розовым маникюром.
Напомним, в прошлый раз Эмма Эрнан продемонстрировала сексуальные ягодицы в ярком бикини.
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