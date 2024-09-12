Загорала в белом бикини: нидерландская модель похвасталась упругими ягодицами

Лаура Селия в белом купальнике принимала солнечные ванны на пляже.
Нидерландская модель Лаура Селия решила вспомнить свой отдых на море и опубликовала в Instagram архивную фотографию.
На ней девушка загорает на пляже на шезлонге. Одета она в белое бикини на завязках.
Лаура похвасталась упругими и соблазнительными ягодицами.
У нее была укладка с локонами, макияж с черными стрелками, белый маникюр и золотые кольца на пальцах.
"Сокучаю по солнцу", — подписала Селия фото.
Напомним, ранее Лаура Селия позировала на ночном пляже в сексуальном золотом платье с обнаженной спиной.
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