Загорала в белом бикини: нидерландская модель похвасталась упругими ягодицами

Лаура Селия в белом купальнике принимала солнечные ванны на пляже.

Нидерландская модель Лаура Селия решила вспомнить свой отдых на море и опубликовала в Instagram архивную фотографию.

На ней девушка загорает на пляже на шезлонге. Одета она в белое бикини на завязках.

Лаура Селия/Instagram

Лаура похвасталась упругими и соблазнительными ягодицами.

У нее была укладка с локонами, макияж с черными стрелками, белый маникюр и золотые кольца на пальцах.

"Сокучаю по солнцу", — подписала Селия фото.

Напомним, ранее Лаура Селия позировала на ночном пляже в сексуальном золотом платье с обнаженной спиной.

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