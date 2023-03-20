Загорелая и с новой прической: супермодель Белла Хадид продемонстрировал образ в красном платье

Американская супермодель Белла Хадид выглядела завораживающе в красном платье от бренда Amy Shebab, которое выбрала для мероприятия в Лас-Вегасе. Знаменитая красотка посетила открытие нового ресторана Caesar Palace Stanton Social Prime.

Наряд модели был длины миди, идеально обтягивал ее стройную фигуру. Книзу юбка платья была немного расклешенной, а вот рукава имели асимметричный крой. На бедрах это однотонное платье украшал пояс с пряжкой.

Белла решила дополнить образ черными босоножками на завязках, красным маникюром и новой прической - уложила волосы в кудри. Также заметно, что модель только вернулась с отдыха, ведь была очень загорелой.

Белла Хадид / Фото: Getty Images

В сравнении с другими нарядами модели, это платье довольно бюджетное и стоит сейчас на сайте бренда 195 долларов.

Также на странице в Instagram Белла похвасталась перед подписчиками, что уже пять месяцев не пьет алкоголь.

Фото: Instagram Беллы Хадид

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