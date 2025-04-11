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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
24
Время на прочтение
1 мин

Загорелая и соблазнительная: модель в белом купальнике устроила фотосессию на пляже

Джессика Гейл выбрала для отдыха белое бикини, которое прекрасно подчеркнуло ее красивый загар.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джессика Гейл

Джессика Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» – Джессика Гейл – порадовала фолловеров в Instagram серию новых пикантных фотографий.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Блондинка устроила фотосессию на пляже. Позировала она в белом купальнике, который прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру, пышный бюст и красивый загар.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

У Джесс были мокрые волосы, нежный макияж и золотые украшения.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

На некоторых снимках Гейл дополнила свой пляжный лук белой кружевной юбкой макси.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Напомним, ранее Джессика Гейл показала пикантные фото в красном купальнике.

Дата публикации
Количество просмотров
24
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