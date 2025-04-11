Загорелая и соблазнительная: модель в белом купальнике устроила фотосессию на пляже

Джессика Гейл

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Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» – Джессика Гейл – порадовала фолловеров в Instagram серию новых пикантных фотографий.

Джессика Гейл

Блондинка устроила фотосессию на пляже. Позировала она в белом купальнике, который прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру, пышный бюст и красивый загар.

Джессика Гейл

У Джесс были мокрые волосы, нежный макияж и золотые украшения.

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Джессика Гейл

На некоторых снимках Гейл дополнила свой пляжный лук белой кружевной юбкой макси.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Напомним, ранее Джессика Гейл показала пикантные фото в красном купальнике.