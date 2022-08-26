Загорелая и в оригинальных серьгах: Ким Кардашьян появилась на публике в стильном образе

Вчера в Калифорнии состоялась гламурная вечеринка Кайли Дженнер, организованная ею по случаю запуска новой косметической линейки от Kylie Cosmetics. На мероприятии побывали близкие друзья девушки и все ее старшие сестры.

Традиционно, особое внимание привлекла 41-летняя Ким, которая стала выглядеть еще роскошнее, после недавнего разрыва с Питом Дэвидсоном. Звезда реалити-шоу надела на вечеринку черный комбинезон с американской проймой от своего бренда Skims и дополнила его аксессуарами от любимого бренда Balenciaga, с которым довольно давно сотрудничает.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

В частности на ней были черные солнцезащитные очки, в руке она держала мини-сумку Balenciaga Hourglass, а вот ужи знаменитости украсили крупные серьги Balenciaga Spark Oval Earrings.

Завершающим элементом образа стали высокие сапоги с голубыми каблуками. Образ Ким отлично оттенял ее новый бронзовый загар.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

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