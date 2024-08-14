Загорелая и в золотом мини: Хайди Клум после отпуска вернулась на красную дорожку

Немецкая супермодель Хайди Клум вернулась из отпуска, который провела с мужем Томом Каулитцем на море в Сен-Бартелеми на красную дорожку.

Модель и судья проекта America's Got Talent вышла на красную дорожку перед первым четвертьфиналом 19-го сезона шоу.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

51-летняя Хайди выглядела невероятно в золотом мини-платье с красным декором на юбке, которое выглядело, как фольга и дополнила наряд длинным плащом из такой же ткани с красной подкладкой. Аутфит звезда дополнила золотыми босоножками на шпильках, несколькими золотыми украшениями на шее – колье с медальонами в форме сердец, браслетами на запястье и золотыми кольцами на пальцах. У модели был красный маникюр и педикюр, очень насыщенный макияж глаз с золотыми тенями на веках и нежно-розовый блеск на губах, а также красивыми волнами уложены волосы.

Мероприятие проходило в отеле Dena в Пасадене. В своем Instagram Хайди опубликовала несколько видео, как позировала на красной дорожке, в том числе и вместе со своей коллегой Софией Вергарой, которая также является судьей проекта.

А еще опубликовала забавный ролик, как танцевала в перерыве между съемками в тот момент, когда гример поправляла ей макияж.

Ранее, напомним, мы показывали вам пикантный кадр с отпуска Хайди Клум, где знаменитость позировала топлес.

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