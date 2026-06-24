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- Шоу-бизнес
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Загорелая Рози Хантингтон-Уайтли позировала в эффектных купальниках
Англичанка снялась в новой рекламе пляжной одежды.
39-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret — Рози Хантингтон-Уайтли — представила вторую часть коллаборацию с бразильским брендом ViX Paula Hermanny. В рамках сотрудничества была выпущена лимитированная капсульная коллекция, в которую вошли купальники, легкие пляжные платья, накидки и другие вещи для летнего гардероба.
Новая линейка сочетает фирменную эстетику бренда с индивидуальным стилем модели: лаконичные силуэты, натуральные оттенки, элегантные детали и акцент на женственности. Коллекция вдохновлена атмосферой морского отдыха и воплощает концепцию расслабленной роскоши, делая ставку на комфорт, минимализм и вневременной дизайн.
Лицом промокампании, конечно же, стала сама модель. Рози примерила эффектных купальников с интересным кроем — асимметричных, с вырезами, а также с пластиковыми и металлическими деталями.
Выглядит Хантингтон-Уайтли потрясающе. Отметим, она не только модель, но и мама двух детей: сына Джека Оскара и дочери Изабеллы Джеймс. Их отец — возлюбленный модели, 58-летний актер Джейсон Стэтхэм. Ранее, напомним, Рози показывала их милые фото.