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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
111
Время на прочтение
1 мин

Загорелая Рози Хантингтон-Уайтли позировала в эффектных купальниках

Англичанка снялась в новой рекламе пляжной одежды.

Автор публикации
Юлия Кудринская
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Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

39-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret — Рози Хантингтон-Уайтли — представила вторую часть коллаборацию с бразильским брендом ViX Paula Hermanny. В рамках сотрудничества была выпущена лимитированная капсульная коллекция, в которую вошли купальники, легкие пляжные платья, накидки и другие вещи для летнего гардероба.

Новая линейка сочетает фирменную эстетику бренда с индивидуальным стилем модели: лаконичные силуэты, натуральные оттенки, элегантные детали и акцент на женственности. Коллекция вдохновлена атмосферой морского отдыха и воплощает концепцию расслабленной роскоши, делая ставку на комфорт, минимализм и вневременной дизайн.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Лицом промокампании, конечно же, стала сама модель. Рози примерила эффектных купальников с интересным кроем — асимметричных, с вырезами, а также с пластиковыми и металлическими деталями.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Выглядит Хантингтон-Уайтли потрясающе. Отметим, она не только модель, но и мама двух детей: сына Джека Оскара и дочери Изабеллы Джеймс. Их отец — возлюбленный модели, 58-летний актер Джейсон Стэтхэм. Ранее, напомним, Рози показывала их милые фото.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
111
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