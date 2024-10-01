Заинтриговала образами: Анджелина Джоли за один день сменила три вида верхней одежды

Каждый лук был элегантным и актрисы выглядела в них прекрасно.

Голливудская звезда Анджелина Джоли сейчас продвигает фильм "Мария", в котором сыграла главную роль. Премьера этой картины состоялась на Венецианском кинофестивале, а теперь его представляют в разных городах.

Сейчас фильм она рекламирует в Нью-Йорке, где 30 сентября посетила несколько мероприятий. Одета Анджелина была в нежное шелковое платье в бельевом стиле, которое сочетала с бежевыми туфлями и длинной золотой серьгой в ухе. Выглядела актриса сногсшибательно, но вот, что удивило - в тот день она сменила три варианта верхней одежды, хотя оставалась в одном и том же платье.

Впервые Анджелина продемонстрировала свободное пальто-трапецию, вероятно от Dior. Оно было немного в ретро-эстетике, имело пуговицы и лаконичный ворот.

Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Затем актриса появилась в сером жакете и дополнила образ небольшим черным клатчем.

Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Третий вариант включал пушистое пальто на запах.

Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Днем ранее звезда появилась на красной дорожке 62-го Нью-Йоркского кинофестиваля в винтажном платье от бренда Madame Grès. Компанию ей составили приемные дети.

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