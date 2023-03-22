Заинтриговали: Селена Гомес появилась на съемках сериала "Убийства в одном здании" в свадебном платье

В Нью-Йорке в самом разгаре съемки третьего сезона комедийного детектива "Убийства в одном здании" от Hulu. Вчера Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт опять попали под прицел фотографов во время работы.

Селена Гомес в этот раз была в довольно неожиданном образе - пышном свадебном платье. Белый наряд в стиле принцессы не имел бретелек, а дополняли его традиционная длинная фата, серьги и перчатки.

На лице у актрисы был яркий макияж с красной помадой на губах, а волосы она заколола в высокую прическу.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Выйдет ли актриса действительно замуж в третьем сезоне или это очередные уловки героев сериала, чтобы раскрыть убийство, пока неизвестно. Однако вместе с Селенов в кадр попали и ее коллеги по сериалу. Оба актера были одеты в праздничные костюмы.

Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт / Фото: Getty Images

Также Стив Мартин и Мартин Шорт поделились фото с актрисой-невестой на своих страницах в Twitter.

Guess what just happened! pic.twitter.com/V4aNJjQUKW — Steve Martin (@SteveMartinToGo) March 21, 2023

Turns out this happened, too. pic.twitter.com/2bWzL3Z15J — Steve Martin (@SteveMartinToGo) March 21, 2023

Тем временем Селена показала, как в этом же платье отдыхала после съемок, сидя на полу с кока-колой в руках.

Напомним, днем ранее Гомес сфотографировали в стильном тренче от украинского бренда Olēnich.

Читайте также: